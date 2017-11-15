Скончалась актриса Людмила Сухолинская-Местечкина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Актриса Людмила Сухолинская-Местечкина скончалась в столице на 88-м году жизни. Она работала в МХТ имени Чехова на протяжении 36 лет,

"14 ноября на 88 году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР Людмилы Марковны Сухолимской-Местечкиной, служившей в Художественном театре 36 лет (с 1952 по 1988 г.)", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе театра. "Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким актрисы", – также сказано в сообщении.

По информации пресс-службы МХТ, прощание с актрисой пройдет в Портретном фойе театра 18 ноября в 14:00.

Людмила Сухолинская-Местечкина в 1952 году закончила Школу-студию МХАТ, и сразу после окончания учебы ее приняли в труппу театра. Актриса запомнилась ролями Виолы в "Двенадцатой ночи", Миссис Чивли в "Идеальном муже", Джудит Андерсон в "Ученике дьявола", Цыганки в "Эшелоне", Госпожи Пернель в "Тартюфе". Роль Ночи в спектакле "Синяя птица" Сухолинская-Местечкина играла более 30 лет.