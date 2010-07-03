Скончалась вдова экс-президента Туниса

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Вдова бывшего президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, ушедшего из жизни в июле, скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в Facebook.

"Скончалась моя мать – Шазлия, вдова покойного президента (Туниса. – Прим. ред.) Мухаммеда Аль-Баджи Гаида ас-Себси", – написал он.

Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщает, что Шазлия Гаид ас-Себси скончалась утром в военном госпитале в столице Туниса, в который ее доставили днем ранее из-за недомогания.

Экс-президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси ушел из жизни 25 июля 2019 года. Лидеру Туниса было 92 года. Эс-Себси занимал пост главы Туниса с 2014 года.