Умер географ Юрий Симонов

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В Москве скончался доктор географических наук Юрий Симонов. Профессору было 96 лет, сообщает Агентство "Москва".

Симонов ушел из жизни 14 августа. Прощание с ним состоится 19 августа в 11:30 в морге Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Юрий Симонов был профессором кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженным профессором МГУ, академиком Российской академии естественных наук.