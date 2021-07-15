Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Решение о месте и времени отпевания и похорон Петра Мамонова пока не принято, семья решит этот вопрос в пятницу. Об этом РИА Новости рассказала жена артиста Ольга Мамонова.

"Все дальнейшие действия: отпевать, хоронить – сообщим завтра", – подчеркнула супруга.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения. Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

15 июля стало известно, что Мамонов скончался. Ему было 70 лет.

Петр Мамонов получил известность как музыкант и лидер андеграундной рок-группы "Звуки Му". Он также снимался в кино. За роль в картине "Остров" Павла Лунгина артист был удостоен множества наград.