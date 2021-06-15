Умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов

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Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов умер в возрасте 72 лет. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича Аверьянова", – сказано в сообщении союза.

Мастер спорта Аверьянов в 178 играх высшей лиги чемпионата СССР забил 25 голов. Дважды он становился победителем чемпионата Европы в составе юношеской сборной СССР.

Также Аверьянов работал тренером в нескольких футбольных клубах страны. В частности, он тренировал футболистов в самарских "Крыльях Советов", ярославском "Шиннике", элистинском "Уралане", владикавказской "Алании".

