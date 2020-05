Умер один из основателей The Pretty Things Фил Мэй

Фото: соцсети

Умер один из основателей британской рок-группы The Pretty Things Фил Мэй. Ему было 76 лет, сообщает британское издание Express.

Музыкант скончался в больнице графства Норфолк. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения на фоне операции на бедре. Травму он получил после падения с велосипеда.

Фил Мэй родился 9 ноября 1944 года. Популярность он приобрел в 1960-х годах благодаря группе Pretty Things, одним из основателей которой он был.

Большой успех музыкантам принесли их первые песни Rosalyn, Don’t Bring Me Down и Honey I Need. В этом году участники группы планировали выпустить новый альбом.