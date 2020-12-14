Москва онлайн покажет прощание с Валентином Гафтом

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15 декабря в театре "Современник" состоится прощание с актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Проститься придут поклонники, коллеги и близкие артиста.

Актер скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стали последствия инсульта, который он перенес в 2019 году.

Валентин Гафт известен ролями в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж".

Смотрите трансляцию 15 декабря в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.