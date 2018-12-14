В США скончалась певица Нэнси Уилсон

14 декабря, 09:59
Фото: АР/Jeff Daly/Invision
В США на 82-м году жизни скончалась трехкратный лауреат престижной музыкальной премии "Грэмми", певица Нэнси Уилсон. Об этом сообщает Washington Post.
Как рассказала изданию менеджер исполнительницы Девра Холл Леви, Уилсон умерла в своем доме в городе Пиониртаун в штате Калифорния. Причину смерти певицы она не уточнила.
По данным Washington Post, Нэнси Уилсон начала карьеру певицы в середине 1950-х годов. Известность ей принесли джазовые выступления, хотя певица работала и в других музыкальных жанрах, включая соул, ритм-н-блюз и госпел.
Уилсон записала несколько десятков альбомов. Кроме того, она трижды стала лауреатом "Грэмми": в 1964 году – за песню How Glad I Am, признанную жюри "лучшей записью в жанре ритм-н-блюз", а также в 2005-м и 2007 годах – за пластинки Rare Songs, Very Personal и Turned to Blue в номинации "лучший джазовый вокальный альбом".
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