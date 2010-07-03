Умер художник и режиссер Владимир Артыков

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Умер живописец и режиссер Владимир Артыков, сообщает ТАСС. Почетному члену Российской академии художеств было 85 лет.

Смерть Артыкова подтвердила его супруга. Он ушел из жизни в ночь на 14 ноября. Информации о церемонии прощания и похоронах пока не поступало.

Владимир Артыков родился в Ташкенте. Свою известность он получил как художник-постановщик театра и кино и живописец. Работы Артыкова хранятся в Третьяковской галерее, музеях стран СНГ, частных коллекциях.

В марте 2016 года Артыкова избрали почетным членом Российской академии художеств. Артыков – режиссер документальных фильмов "Песнь о воде", "Волшебники рядом с нами" и других.