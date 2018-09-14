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Общество

14 сентября 2018, 11:42

В США скончалась звезда Бродвея Марин Мацци

утраты за рубежом культура

Фото: AP/Invision/Brad Barket

Американская актриса и певица Марин Мацци умерла в Нью-Йорке в возрасте 57 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал муж актрисы Джейсон Дэниели, Мацци скончалась 13 сентября в окружении близких друзей и семьи. В последние годы актриса боролась с раком яичников.

Театральный дебют Марин Мацци состоялся в Нью-Йорке в 1983 году. Она исполнила роль в мюзикле Фрэнка Лессера "Где Чарли?". Позже актриса активно выступала на Бродвее и Вест-Энде, сыграв в мюзиклах "Рэгтайм", "Человек из Ла Манчи", "Камелот" и "Поцелуй меня, Кейт".

Кроме того, Мацци снялась в комедийном фильме Still Still, а также давала концерты вместе с мужем. В ноябре 2005 года вышел их альбом совместный альбом.

Актрису трижды номинировали на престижную премию "Тони", а в 2017 году она была введена в Зал славы Американского театра на церемонии в театре Гершвина.

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