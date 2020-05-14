Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"

Фото: kino-teatr.ru

Скончалась заслуженная артистка России Алла Мещерякова. Она умерла в возрасте 77 лет, передает RT.

"Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", – сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Отмечается, что артистка ушла из жизни 11 мая.

Первым опытом Аллы Мещеряковой в кино стал фильм "Страницы первой любви". Также она известна по ролям в таких картинах, как "А зори здесь тихие", "Первый рейс", "Бригада", "Калина красная" и других.