Скончался член совета директоров En+ Group Игорь Ложевский

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Умер инвестиционный банкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group. Он скончался 12 апреля после непродолжительной болезни, передает ТАСС.

Ложевский ушел из жизни в возрасте 63 лет. Подробности заболевания не раскрываются, однако источник, близкий к семье банкира, заявил, что у него был диагностирован коронавирус COVID-19.

Известно, что Игорь Ложевский в 1998-2000 годах являлся советником в департаменте стран Европы и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне. После он начал карьеру в Deutsche Bank, где занимался клиентами из энергетической отрасли стран бывшего СССР. В 2014 году он покинул это место в должности вице-председателя подразделений по управлению активами и капиталом и корпоративных банковских операций и ценных бумаг по Восточной Европе.