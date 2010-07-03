В Воронеже умерла художница Ксения Успенская

Фото: Воронежское отделение СХР

На 97-м году жизни в Воронеже скончалась художница Ксения Успенская. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Союза художников России.

"Ксения Николаевна была известным художником в России и за рубежом. Ее работа "Не взяли на рыбалку" находится в Третьяковской галерее", – отметили в организации. Также увидеть картины знаменитой художницы можно в воронежском областном художественном музее имени Крамского.

Ксения Успенская родилась в Воронеже в 1922 году. В 1949-м окончила факультет художественной керамики Института декоративного и прикладного искусства в Москве. Работала в столичном НИИ строительных материалов, а после переезда на родину – на кафедре сельскохозяйственной архитектуры СХИ. С 1953 года была постоянной участницей художественных выставок, за заслуги в развитии советского искусства получила Почетную грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР. Не раз избиралась депутатом облсовета, занесена в "Книгу почета" Воронежа.