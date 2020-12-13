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Культура

14:12

Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в "Современнике"

утраты культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Прощание с актером Валентином Гафтом состоится в театре "Современник" 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову артиста Ольгу Остроумову.

"(Прощание пройдет. – Прим.ред.) в "Современнике" с 10:00, наверное, до 12:00. Во вторник", – сказала Остроумова.

О смерти артиста столо известно 12 декабря. Актера похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Гафт играл на сцене Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, в Театре имени Ленинского комсомола и "Современнике".

Кроме того, Гафт запомнился зрителям и по многим ролям в кино. Он играл в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи", "Гараж" и других.

В 1984 году Валентин Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он также является лауреатом многих премий.

Прощание с Валентином Гафтом состоится 15 декабря в театре "Современник"

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