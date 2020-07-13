Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:58

Менеджер Лизы Марии Пресли рассказал о ее состоянии после смерти сына

утраты за рубежом

Фото: instagram.com/lisampresley

Менеджер Лизы Марии Пресли Роджер Видиновски рассказал о ее реакции на смерть сына, сообщает "Газета.ру".

По его словам, женщина безутешна и опустошена. В то же время Пресли пытается держаться ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери.

Видиновски обратил внимание, что Пресли обожала Бенджамина Кио. "Он был любовью всей ее жизни", – заключил представитель Лизы Марии.

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио скончался в США в возрасте 27 лет. Его тело нашли в доме в Калабасасе, штате Калифорния. По данным СМИ, причиной смерти внука Пресли стало самоубийство.

Бенджамин Кио родился в браке Лизы Марии Пресли с музыкантом Дэнни Кио. У Лизы Марии также есть дочь Райли Кио и 11-летние дочери-близнецы Харпер и Финли.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать