Менеджер Лизы Марии Пресли рассказал о ее состоянии после смерти сына

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Менеджер Лизы Марии Пресли Роджер Видиновски рассказал о ее реакции на смерть сына, сообщает "Газета.ру".

По его словам, женщина безутешна и опустошена. В то же время Пресли пытается держаться ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери.

Видиновски обратил внимание, что Пресли обожала Бенджамина Кио. "Он был любовью всей ее жизни", – заключил представитель Лизы Марии.

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио скончался в США в возрасте 27 лет. Его тело нашли в доме в Калабасасе, штате Калифорния. По данным СМИ, причиной смерти внука Пресли стало самоубийство.

Бенджамин Кио родился в браке Лизы Марии Пресли с музыкантом Дэнни Кио. У Лизы Марии также есть дочь Райли Кио и 11-летние дочери-близнецы Харпер и Финли.