Брат главы Хабаровского края Фургал умер от вызванных COVID-19 осложнений

Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПР

Скончался депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал – брат главы региона Сергея Фургала. Он умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди медиков.

"Он попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония", – говорится в сообщении.

Уточняется, что порядка двух недель Фургал провел в коме. По некоторым данным, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе региональной думы смерть политика подтвердили, отметив, что Фургал был госпитализирован в мае.

Вячеслав Фургал ушел из жизни в возрасте 76 лет. В краевой Думе он проработал с 2010 года, являлся депутатом пятого и шестого созывов. Известно, что депутат возглавлял постоянный комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.