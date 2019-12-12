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Москва 24

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Общество

11:13

В храме Христа Спасителя началось отпевание Лужкова

утраты общество

Фото: телеграм-канал "Москва"

В храме Христа Спасителя началось отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает Агентство "Москва".

Богослужение проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

До начала отпевания Сергей Собянин пришел на церемонию прощания со своим предшественником Юрием Лужковым. Мэр Москвы положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования вдове Елене Батуриной и дочерям.

Также проститься с Лужковым пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

В центре Москвы в день прощания с Лужковым ограничат движение транспорта

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