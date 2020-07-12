Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова

11:50
Фото: kino-teatr.ru
Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Фонда памяти группы Юрия Кунцевича.
"Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям", – сказал собеседник агентства.
Кунцевич рассказал, что все показания свидетеля сохранились в фонде памяти группы. По его словам, Шаравин на показаниях всегда старался донести только правдивую информацию.
Ранее заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков рассказал, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и то, что группа из-за плохой видимости не смогла найти палатку после того, как покинула ее.
По его словам, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее и отдалилась на 50 метров. Молодые люди направились к каменной гряде. Курьяков добавил, что специалисты провели эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами нельзя найти палатку, даже если знаешь, в каком направлении она находится.
В феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Они отправились в поход в составе группы под руководством Игоря Дятлова. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение. Другие скончались из-за различных травм.
Конспирологи не поверили официальной версии произошедшего. Они не исключали, что к гибели туристов могли быть причастны военные, которые испытывали в районе секретное оружие, и даже инопланетяне.
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
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