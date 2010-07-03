Мотопробег в память о Доренко пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Мотоциклисты устроят пробег в Москве в память о скончавшемся главном редакторе радиостанции "Говорит Москва" Сергее Доренко.

Как сообщает "Комсомольская правда", с инициативой выступил журналист Илья Жегулев в Facebook. Мотоциклистов пригласили 12 мая в 14.00 встретится у редакции радиостанции на Пятницкой улице, дом 25, строение 1.

Заезд пройдет по внутренней стороне Садового кольца через улицы Садовая-Кудринская, Садовая-Каретная и Земляной Вал. Далее участники проедут по Краснохолмскому мосту, а затем развернутся и направятся в обратную сторону.

Мотоциклисты также собираются возложить цветы на месте гибели Доренко, который умер 9 мая после аварии на Земляном валу в столице. Он ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Причина смерти – разрыв аорты.