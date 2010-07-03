Умер экс-генсек Федерации фигурного катания на коньках России Геннадий Алексеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прославленный тренер, бывший генсек Федерации фигурного катания на коньках России Геннадий Алексеев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

В федерации уточнили, что Алексеев ушел из жизни после тяжелой болезни. Будучи генеральным секретарем ФФККР в непростые годы перестройки, он "стоял у истоков становления и развития синхронного катания в нашей стране", сказано в сообщении пресс-службы. Руководство спортивной федерации выразило глубокие соболезнования родным и близким тренера.

Окончив институт физкультуры, Геннадий Алексеев с 1969 по 1973 год преподавал на кафедре конькобежного спорта, а в 1973 году стал тренером. В конце 1970-х Алексеева направили в Данию, где он готовил фигуристов национальной сборной.

С 1980 по 1992 год Алексеев занимал должность старшего тренера Госкомспорта России. В 1988 году ему присвоили звание заслуженного тренера РСФСР. Затем в течение десяти лет – с 1992 по 2002 год – он был генеральным секретарем ФФККР.