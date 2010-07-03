Скончался режиссер Роман Хрущ

Фото: romanfilm.ru

Режиссер Роман Хрущ скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"На 60-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича. Приносим соболезнования родным и близким Романа Борисовича", – сообщили в организации.

Роман Хрущ до 1981 года учился во ВГИК по специальности "режиссер-оператор документального кино" в мастерской Сергей Медынского. Кроме того, закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Владимира Мотыля.

Режиссер был известен по фильмам "Печорин", "Черный баран", "Фарт" и ряду других картин.