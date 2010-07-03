Умерла 13-летняя актриса из фильма Вуди Аллена

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Американская актриса Лорел Григгс, известная по роли в фильме "Светская жизнь" режиссера Вуди Аллена, умерла в возрасте 13 лет. Об этом сообщил ее дедушка Дэвид Ривлин, сообщает "Мир 24".

Он рассказал, что причиной смерти девочки стал острый приступ астмы. Лорел доставили в больницу 5 ноября с жалобами на затрудненное дыхание. Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка, но не смогли помочь.

"С тяжелым сердцем вынужден сообщить вам очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", – написал Ривлин.

Лорел Григгс начала выступать на сцене в шестилетнем возрасте. Ее дебютная роль – в мюзикле "Кошка на раскаленной крыше". Девочка сыграла в бродвейском мюзикле "Однажды", также она работала в театре и кино вместе с актрисами Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт.