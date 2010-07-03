Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:03

Умерла 13-летняя актриса из фильма Вуди Аллена

утраты культура дети общество

Фото: соцсети

Американская актриса Лорел Григгс, известная по роли в фильме "Светская жизнь" режиссера Вуди Аллена, умерла в возрасте 13 лет. Об этом сообщил ее дедушка Дэвид Ривлин, сообщает "Мир 24".

Он рассказал, что причиной смерти девочки стал острый приступ астмы. Лорел доставили в больницу 5 ноября с жалобами на затрудненное дыхание. Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка, но не смогли помочь.

"С тяжелым сердцем вынужден сообщить вам очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти ее, но она ушла к ангелам", – написал Ривлин.

Лорел Григгс начала выступать на сцене в шестилетнем возрасте. Ее дебютная роль – в мюзикле "Кошка на раскаленной крыше". Девочка сыграла в бродвейском мюзикле "Однажды", также она работала в театре и кино вместе с актрисами Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика