11 октября 2018, 08:51Общество
Названа причина смерти актера Верна Тройера
Фото: AP/Chris Uncle
Судмедэксперты округа Лос-Анджелес назвали причину смерти актера Верна Тройера, известного своими ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе.
Как сообщает портал TMZ со ссылкой на отчет специалистов, Тройер скончался от "последствий алкогольной интоксикации".
Актер умер 21 апреля 2018 года в возрасте 49 лет в больнице Лос-Анджелеса.
Тройер был карликом, его рост составлял 81 сантиметр. По данным СМИ, он боролся с алкогольной зависимостью.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!