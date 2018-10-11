Названа причина смерти актера Верна Тройера

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Судмедэксперты округа Лос-Анджелес назвали причину смерти актера Верна Тройера, известного своими ролями в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на отчет специалистов, Тройер скончался от "последствий алкогольной интоксикации".

Актер умер 21 апреля 2018 года в возрасте 49 лет в больнице Лос-Анджелеса.

Тройер был карликом, его рост составлял 81 сантиметр. По данным СМИ, он боролся с алкогольной зависимостью.