Прощание с Александром Масляковым завершилось в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Прощание с Александром Масляковым завершилось в столичном зале "Планета КВН". Телеведущего проводили аплодисментами.

Церемония началась в 10:00, всего на нее пришли около 1,5 тысячи человек. Гроб с телом телеведущего стоял на фоне экрана с его фотографиями, рядом сидели его родные и близкие, в том числе сын телеведущего Александр Масляков – младший. Люди по очереди подходили к гробу, клали цветы и покидали зал.

В частности, проститься с Масляковым пришли Константин Райкин, Леонид Якубович, Константин Эрнст, Тина Канделаки, Пелагея, братья Запашные и другие. Венки на похороны отправили родные и близкие покойного, Владимир Путин, Первый канал, команды КВН "СОК", "Сборная РУДН", "Городъ Пятигорскъ".

Гражданскую панихиду открыл Эрнст, который сказал, что улыбка телеведущего стала символом российского телевидения.

"Шесть десятилетий он помогал стране улыбаться", – заметил генеральный директор Первого канала.

Маслякова не стало 8 сентября в возрасте 82 лет. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, артист в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

В связи с утратой свои соболезнования семье Маслякова принес Путин. Президент обратил внимание, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение. Сожаление о его смерти также выразили комики и бывшие игроки КВН.

Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.