Скончался сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент

Американский сценарист Элвин Сарджент умер на 93-м году жизни, сообщает издание Deadline.

Уже известно, что поминальная служба пройдет в Лос-Анджелесе, однако ее дата пока не разглашается.

Лауреат двух премий "Оскар" родился в 1927 году в Филадельфии. За годы своей карьеры создал сценарии к фильмам "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток", "Чужие деньги", "Где угодно, только не здесь", "Неверная", а также ко второй и третьей части фильма "Человек-паук" и "Новый Человек-паук".

Помимо этого, Сарджент был обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств.

