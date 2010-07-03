Документальный фильм о Доренко покажет Первый канал

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Первый канал покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", передает "Вечерняя Москва".

Как сообщила пресс-служба телеканала в Facebook, картину покажут в субботу, 11 мая в 10:05 утра.

Российский журналист скончался вечером 9 мая на 60-м году жизни. Доренко ехал на мотоцикле, ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением и упал на трассе.

Причиной смерти назван разрыв аорты. Прощание с журналистом состоится в воскресенье, 12 мая. Церемония начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище, затем его там же похоронят.