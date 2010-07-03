Актера Геннадия Фролова похоронят на Востряковском кладбище

Фото: кадр из фильма "Дождь в чужом городе", режиссеры Владимир Горпенко, Михаил Резникович

Похороны народного артиста России, одного из старейших актеров театра "Современник" Геннадия Фролова пройдут 14 апреля на Востряковском кладбище. Об этом сообщается на сайте театра.

"Прощание с Геннадием Фроловым состоится 14 апреля. Отпевание – в 12:30 в храме Святителя Николая (улица Бакунинская, дом 100, строение 6). Похороны – в 15:00 на Востряковском кладбище (улица Озерная, дом 47)", – говорится в сообщении.

10 апреля стало известно, что Геннадий Фролов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Геннадий Фролов родился в 1937 году. Окончил школу-студию МХАТ, затем служил в Московском художественном академическом театре. В 1961-м перешел в "Современник".

Актер снялся более чем в 50 фильмах. Зрители знают Фролова по ролям в кинолентах "Следствие ведут знатоки", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Человек без паспорта", "Гулящие люди", "Битва за Москву".