Муэдзин Исторической мечети скончался в Москве

Муэдзин Исторической мечети Раис Ханефеев умер в столице, сообщает Агентство "Москва".

Ему было 60 лет.Тело обнаружили на территории религиозного учреждения на улице Большой Татарской. Ханефеева доставили в морг.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти. Известно, что следов насилия на покойном не обнаружили.

Комментарий по поводу кончины Ханефеева дал и близкий к муэдзину источник. Он отметил, что Раис всегда был готов поделиться советом и помолиться с единоверцами в любую погоду.

"О Раисе Фатеховиче остались лишь приятные воспоминания. Он стоял вместе с прихожанами на улице во время коллективной пятничной молитвы, в метель, в дождь, в лютую стужу, в жару, хотя он уже давно был седым. Он часто улыбался. И давал очень дельные советы", – рассказал источник.