Бирюков выразил соболезнования родным и близким Лужкова

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Не стало Юрия Михайловича Лужкова, долгие годы руководившего столицей. В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности. Он всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей. Наши мысли с родными и близкими Юрия Михайловича", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Et Cetera Александр Калягин, в свою очередь, назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества, сообщает ИА "НСН".

"Для меня Юрий Михайлович был очень дорогим человеком. Он понимал нужды театральных деятелей. Он помогал нам. Я ему благодарен за театр, за его идею. Нам театр построили по его распоряжению. Я очень скорблю…" – сказал Калягин.

Ранее свои соболезнования выразил Владимир Путин. Также соболезнования выразил Сергей Собянин, отметив энергичность и жизнерадостность бывшего градоначальника.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что память о бывшем мэре увековечат в столице.

Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения позже определят родные экс-мэра.

По некоторым данным, тело Лужкова перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела на родину.

Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить их ЗАГСу Мюнхена.