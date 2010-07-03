Бирюков выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"Не стало Юрия Михайловича Лужкова, долгие годы руководившего столицей. В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности. Он всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей. Наши мысли с родными и близкими Юрия Михайловича", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.
Председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Et Cetera Александр Калягин, в свою очередь, назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества, сообщает ИА "НСН".
"Для меня Юрий Михайлович был очень дорогим человеком. Он понимал нужды театральных деятелей. Он помогал нам. Я ему благодарен за театр, за его идею. Нам театр построили по его распоряжению. Я очень скорблю…" – сказал Калягин.
Ранее свои соболезнования выразил Владимир Путин. Также соболезнования выразил Сергей Собянин, отметив энергичность и жизнерадостность бывшего градоначальника.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что память о бывшем мэре увековечат в столице.
Юрия Лужкова не стало 10 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, он умер в Германии, где ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
Экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. По ее словам, такое решение принято на основании обращения его родственников. Дату захоронения позже определят родные экс-мэра.
По некоторым данным, тело Лужкова перевезут в Москву из Мюнхена вечером 11 декабря. Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела на родину.
Для транспортировки тела семье покойного нужно собрать и перевести на немецкий язык все необходимые документы, чтобы предоставить их ЗАГСу Мюнхена.
Бывший мэр Москвы скончался в Германии
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