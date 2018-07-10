Скончался голливудский актер Тэб Хантер

10 июля, 14:50
Фото: АР/ASSOCIATED PRESS
Известный голливудский актер Тэб Хантер скончался в возрасте 86 лет. О его кончине сообщили авторы недавнего документального фильма, посвященного жизни и творчеству актера, пишет "Газета.ру".
"Тэб скончался сегодня, за три дня до своего 87-летия", – отметили авторы поста. При этом причина смерти актера не называется.
За свою долгую актерскую карьеру Тэб Хантер принял участие в 76 фильмах. В их числе – такие картины, как "Чертовы янки", "Бриолин-2", "Полиэстер", а также снятая еще в 1958 году "Эскадрилья "Лафайет". Он заслужил популярность у зрителей и стал символом мужественности в американском кинематографе.
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