Прощание с Анатолием Трушкиным состоится 12 июня

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Прощание с писателем Анатолием Трушкиным состоится 12 июня, сообщил Москве 24 сын художника Никоса Сафронова, пианист Лука Затравкин.

"Прощание с Анатолием Алексеевичем Трушкиным состоится 12 июня по адресу Пятницкое шоссе, 5 (храм Всемилостивого Спаса в Митине), в 13:00. Будет осуществляться сквозной проход через храм. Бесплатная стоянка у ближайшего ТЦ рядом с храмом", – рассказал Затравкин.

Он добавил, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой присутствие на прощании может осуществляться на усмотрение желающих.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался 10 июня в возрасте 78 лет. Он умер в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом.