Умерла мать Ангелы Меркель

Мать немецкого канцлера Ангелы Меркель скончалась на 91-м году жизни. О смерти Герлинды Каснер написал журнал SUPERillu.
Случившееся подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он попросил уважать личную жизнь канцлера и ее семьи.
Герлинда Каснер родилась 8 июля 1928 года в Гданьске. Она работала преподавателем английского языка и латыни. В начале 1950-х Герлинда стала женой протестантского богослова Хорста Каснера. Спустя некоторое время она родила первенца – дочь Ангелу. Своего супруга Герлинда пережила почти на восемь лет – его не стало 2 сентября 2011-го.
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