Церемония прощания с Борисом Красновым началась в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Проститься с Красновым пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества, в том числе певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, музыкант Валерий Сюткин.

Похоронят сценографа на Троекуровском кладбище.

Борис Краснов умер 7 сентября в Москве. Он скончался в возрасте 60 лет от последствий инсульта.

С конца 1980-х годов сценограф занимался оформлением фестивалей, телепрограмм, концертов для эстрадных артистов, а также спектаклей ведущих театров России. Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами РФ, Украины, Белоруссии и Азербайджана.