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Скончалась американская певица Бонни Поинтер. Об этом пишет издание USA Today со ссылкой на сестру исполнительницы.

Известно, что Бонни Поинтер умерла в США. Ей было 69 лет.

"С глубокой скорбью должна сообщить фанатам The Pointer Sisters, что моя сестра Бонни скончалась сегодня утром", – сообщила Анита Поинтер.

Она добавила, что певица скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Бонни Поинтер и ее сестра Джун стали основателями группы The Pointer Sisters в 1969 году. Позднее в группу вошли еще две сестры: Анита и Рут.

Бонни стала одним из авторов песни Fairytale, которая принесла популярность группе. За данную композицию The Pointer Sisters получила премию Грэмми.

После выхода из группы в 1977 году Бонни Поинтер начала сольную карьеру. Самостоятельно она выпустила еще три альбома.