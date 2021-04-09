Принц Гарри готов приехать в Великобританию из-за смерти его дедушки – СМИ

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри готовится вернуться в Великобританию после сообщений о смерти его дедушки принца Филиппа, сообщает Daily Mail.
Источники издания указывают, что герцог Сассекский хочет быть рядом со своей семьей в такой сложный период, поэтому делает все возможное для приезда. Уточняется, что особенно принц хочет поддержать свою бабушку.
Что касается приезда на похороны его супруги Меган Маркл, то источники говорят, что из-за беременности ей нужно для начала проконсультироваться с врачами.
Около года назад внук Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. На принятие окончательного решения королева дала им год.
Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Траур по супругу королевы Великобритании продлится вплоть до его похорон, дата которых еще не объявлена. Все флаги страны будут приспущены.
Парламент Великобритании почтит память супруга Королевы Елизаветы II
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