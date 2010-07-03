Скончалась сноха Сергея Есенина

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Умерла вдова сына Сергея Есенина – Алина Есенина, сообщает Агентство "Москва". Сноха поэта ушла из жизни 8 апреля.

Вдову Константина Есенина похоронят на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы супруга.

Алина Есенина родилась в 1935 году. В Московском государственном музее Сергея Есенина рассказали, что на протяжении многих лет она передавала в фонды музея более тысячи единиц уникальных предметов и материалов, а также участвовала в акциях, выставках, проектах и программах.

Константин Есенин умер 26 апреля 1986 года в Москве. Сын поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх был спортивным журналистом и статистиком, специалистом по футболу. Есенин – фронтовик, кавалер трех орденов Красной Звезды.

Константин Есенин приложил значительные усилия для сохранения архивов Сергея Есенина, которые он спрятал на даче в Балашихе, а после войны передал государству. Перу Константина Есенина принадлежат также опубликованные воспоминания об отце.