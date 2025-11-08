Форма поиска по сайту

08 ноября, 14:38

Культура

В Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Прощание с Юрием Николаевым завершилось в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища.

На траурной церемонии присутствовали родственники, друзья, коллеги и поклонники телеведущего. Венки прислали Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, академия Российского телевидения, музыкальная группа Любэ и другие. В конце мероприятия звучали длительные аплодисменты.

Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Зрители его запомнили как ведущего программ "Утренняя почта", "Голубой огонек", "Песня года", а также "Спокойной ночи, малыши!".

Президент России назвал телеведущего талантливым и доброжелательным человеком. По его словам, Николаев работал с полной отдачей и внес большой вклад в развитие традиций отечественного телевидения. Кроме того, он многое сделал для творческого воспитания и становления молодежи, а также юных звезд.

Скончался телеведущий Юрий Николаев

