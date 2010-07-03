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19:15

Собянин выразил соболезнования родным и близким Крылатова

утраты культура

19:15

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Евгения Крылатова. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни выдающийся композитор, автор песен на все времена, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. Несколько поколений слушателей выросло на замечательных произведениях Евгения Павловича Крылатова, которые дарят детям и взрослым добро, радость и любовь", – говорится в тексте.

Отмечается, что творчество Крылатова стало украшением десятков популярных мультиков и художественных картин.

Автора музыки к песням "Крылатые качели", "Три белых коня" и "Прекрасное далеко" не стало утром 8 мая. У него была двусторонняя пневмония.

Советского и российского композитора похоронят на Митинском кладбище. Дату похорон объявят позже.

Евгений Крылатов родился в 1934 году в Свердловской области. Окончил Мотовилихинскую музыкальную школу и Пермское музыкальное училище. Позже он учился в Московской консерватории по классу сочинения и по классу фортепиано. Создал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

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утраты культура

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