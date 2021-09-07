Прах Ясена Засурского захоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского захоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября. Об этом сообщается на сайте факультета журналистики МГУ.

"По информации, поступившей от семьи Ясена Николаевича Засурского, захоронение урны с прахом состоится на Троекуровском кладбище 9 сентября в 12:00", – говорится в сообщении.

Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. За свою карьеру он удостоился множества орденов и почетных наград. В 2003 году получил звание заслуженного профессора, а в 2018 – заслуженного журналиста России.

Факультет журналистики МГУ Ясен Засурский возглавлял в течение 42 лет, сделав его одним из главных центров подготовки журналистов и выпустив самых известных представителей профессии.

Церемония прощания прошла во дворе факультета журфака. Студенты, сотрудники и выпускники факультета журналистики несли к зданию цветы, чтобы почтить память человека, проработавшего на факультете практически с самого его основания.