Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

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Бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, который руководил регионом с 1997 года по 2001, умер в субботу в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, передает РИА Новости.

"Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов", – сказал Кобызов.

Анатолий Белоногов родился 24 февраля 1939 года в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья. Он окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1970 году стал секретарем, а спустя некоторое время вторым секретарем Октябрьского района КПСС.

В 1997 году был избран губернатором Амурской области. В марте 2001 года он уступил в борьбе за место губернатора Леониду Короткову и вышел на пенсию.

Затем Белоногов был избран депутатом Амурского областного Совета народных депутатов. С июня 2012 года он занимал пост заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Приамурья по бюджету, налогам, экономике и собственности.