Умер актер из "Ромео и Джульетты" и "Войны миров"

Фото: ТАСС/Aaron Harris

В Канаде скончался актер Брент Карвер, известный по ролям в художественных фильмах "Ромео и Джульетта" и "Война миров". Об этом сообщает РИА Новости.

Артисту было 68 лет. Уточняется, что Карвер умер в собственном доме в городе Кранбурк на западе Канады. Точная причина смерти не называется.

"Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам", – написали в своем сообщении родственники актера.

Брент Карвер за свою карьеру сыграл также в нескольких сериалах. За мюзикл "Поцелуй женщины-паука" он был удостоен премии "Тони".