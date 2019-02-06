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09:13

Умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский

утраты

09:13

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Фото: youtube.com

Умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Журналист ушел из жизни за неделю до своего дня рождения – 12 февраля ему бы исполнилось 43 года, говорится на сайте телеканала.

Причины смерти не называются. Коллеги Кучинского отмечают особый, всегда узнаваемый, индивидуальный стиль его сюжетов.

"Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему. За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом", – говорится в сообщении.

Юрий Кучинский родился 12 февраля 1976 года в Перми. Окончив Пермский государственный университет в 1997 году, он работал на радио, а также на нескольких телеканалах Санкт-Петербурга.

Свою карьеру журналиста он начал в пермской продакшн-студии "Я". Тогда же стал внештатным корреспондентом НТВ. В 2001–2002 годах работал корреспондентом и ведущим "Авторадио ТВ" Перми, затем был корреспондентом "Петербург – Пятый канал", после – корреспондентом "Первый канал – Петербург". В 2007 году вернулся на НТВ, но уже в Москве.

утраты

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