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Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын, который в 2008 году каждый день от лица Минобороны РФ информировал общество о конфликте в Южной Осетии. Ноговицын скончался во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Генералу Ноговицыну было 67 лет. О причине смерти не сообщается.

"К сожалению, Анатолий Алексеевич скончался сегодня в Москве", – передает слова Дерябина РИА Новости.

Генерала собираются похоронить на Федеральном военном мемориальном кладбище в пятницу, 8 ноября. Организацию похорон готовы взять на себя Военно-воздушные силы РФ, но решение остается за родственниками, добавил Дерябин.

Анатолий Ноговицын в июле 2008 года был назначен заместителем начальника Генштаба ВС России – председателем Военно-научного комитета. Во время грузино-осетинского конфликта 2008 года Ноговицын озвучивал официальные заявления от имени Генштаба на регулярных пресс-конференциях.

Обстановка в зоне конфликта начала обостряться в начале августа 2008 года. Боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал. Днем 8 августа в регион были введены российские силы. Следующие несколько суток российские войска и юго-осетинские вооруженные формирования вытеснили грузинские войска из Южной Осетии. При участии абхазских сил они вытеснили их из Кодорского ущелья в Абхазии.

Боевые действия продолжались до 12 августа. С 14 по 16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

26 августа Россия признала Южную Осетию и Абхазию как независимые государства.