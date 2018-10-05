Умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова

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На 75-м году жизни скончалась народная артистка Украины Неонила Крюкова, пишут "Дни.ру".

Артистка родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Кировоградской области. В 1967 году она окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. На протяжении 43-х лет Неонила Крюкова являлась актрисой Киевской филармонии. В 2008-м году ей было присвоено звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79-ти лет из жизни ушел народный артист России Роман Карцев. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.