Завещание французского актера Алена Делона передали его детям

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Трое детей Алена Делона получили его завещание, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на издание Figaro.

Утверждается, что завещание состоит из четырех страниц. Документ был направлен заказным письмом из Швейцарии всем трем наследникам актера – Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам.

У детей Делона есть 30 дней, в течение которых они могут изучить завещание. В случае если кто-то из них не согласится с его условиями, то у него есть возможность опротестовать документ.

Ален Делон ушел из жизни 18 августа. Актер скончался в возрасте 88 лет в своем доме в коммуне Души.

После смерти актера СМИ писали, что Делон завещал усыпить свою собаку – бельгийскую овчарку Лубо. Однако вскоре Фонд Брижит Бардо сообщил, что собаку все-таки решили не усыплять. Это подтвердили организации родственники актера.