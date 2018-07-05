Леонида Кравченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Фотохроника ТАСС

Бывшего председателя Гостелерадио СССР Леонида Кравченко похоронили на на Троекуровском кладбище в Москве. На похороны пришли члены его семьи, близкие и коллеги. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор телеканала ОТР Анатолий Лысенко.

"Проститься с Кравченко сегодня пришло много людей из самых разных отраслей – ведь он и в газетах работал, и на телевидении, и в ТАСС, да и человеком он был порядочным", – сказал он.

Леонид Кравченко умер в одной из московских больниц 2 июля в возрасте 80 лет.

Кравченко родился в 1938 году. Он жил и работал в Москве. В период с 1975 по 2003 год он руководил несколькими государственными СМИ. В 1985 году его назначили первым заместителем председателя, а в 1990 году – председателем Гостелерадио СССР.