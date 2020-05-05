Умер член президиума РАН Евгений Микрин

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Скончался член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин. Об этом сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

"В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса – в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы", – рассказал он.

По словам академика РАН Владимира Фортова, он потерял близкого друга, который был "великолепным специалистом".

19 апреля стало известно, что Микрин заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Скончался генконструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус. Однако официально эта информация не была подтверждена.

Евгению Микрину было 64 года. С 1981 года он работал в ОКБ Королева – Ракетно-космической корпорации "Энергия". Прошел путь от инженера до генерального конструктора, контролировал пилотируемые системы.