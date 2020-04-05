Экс-премьер Ливии Махмуд Джибриль скончался от коронавируса

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В больнице Каира скончался бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль. Ранее у него была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает РИА Новости.

Известно, что политик находился на лечении в больнице с 27 марта. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Махмуд Джибриль являлся премьером в Переходном национальном совете Ливии, который был создан противниками Муаммара Каддафи в начале восстания 2011 года. В августе 2012 года переходное правительство перестало действовать и полномочия перешли парламенту, в котором партия Джибриля набрала большинство мест.

Ранее стало известно, что от COVID-19 скончался композитор Адам Шлезингер. Он являлся основателем рок-группы Fountains of Wayne и коллектива Ivy.

Также сообщалось, что коронавирус привел к смерти актера из "Звездных войн" Эндрю Джека, сыгравшего в киноэпопее роль майора Калуана Эматта. Его персонаж появлялся в эпизодах "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".