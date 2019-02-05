Прощание с фотохудожником Будаевым пройдет 8 февраля

Фото: facebook.com/Андрей Будаев

Прощание с фотохудожником Андреем Будаевым состоится в пятницу, 8 февраля, в Николо-Угрешском монастыре. Церемония прощания начнется примерно в 11:30, сообщила сестра фотохудожника Елена Будаева.

Она отметила, что похороны состоятся в тот же день. "Похороны пройдут после отпевания на старом Николо-Архангельском кладбище. Панихида будет открытая", – сказала Будаева Агентству "Москва".

Российский фотохудожник ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Андрей Будаев известен по плакатам с изображениями представителей российской политической элиты. В России прошло несколько выставок его работ.