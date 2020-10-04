Скончался создатель бренда Kenzo Кендзо Такада

Фото: AP Photo/Jacques Brinon
Во Франции скончался японский модельер, который создал бренд Kenzo, Кендзо Такада. Ему был 81 год. Причиной смерти стали последствия от коронавируса. Об этом сообщает газета Le Monde.
"Кендзо Такада скончался в воскресенье 4 октября 2020 года в американской клинике в Нёйи-сюр-Сен (коммуна во Франции) из-за последствий COVID-19", – цитирует газета представителя модельера.
Кендзо Такада родился в 1939 году в Японии. В 26 лет он переехал в Париж. В 1970 году открыл свой первый магазин, двумя годами позже состоялся первый показ молодого модельера. Бренд, который основал Такада, изготавливает одежду, аксессуары и парфюмерию.
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