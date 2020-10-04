Скончался создатель бренда Kenzo Кендзо Такада

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Во Франции скончался японский модельер, который создал бренд Kenzo, Кендзо Такада. Ему был 81 год. Причиной смерти стали последствия от коронавируса. Об этом сообщает газета Le Monde.

"Кендзо Такада скончался в воскресенье 4 октября 2020 года в американской клинике в Нёйи-сюр-Сен (коммуна во Франции) из-за последствий COVID-19", – цитирует газета представителя модельера.

Кендзо Такада родился в 1939 году в Японии. В 26 лет он переехал в Париж. В 1970 году открыл свой первый магазин, двумя годами позже состоялся первый показ молодого модельера. Бренд, который основал Такада, изготавливает одежду, аксессуары и парфюмерию.